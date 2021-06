RIFORMA PENSIONI/ Le mobilitazioni dei sindacati e via social (ultime notizie)

RIFORMA PENSIONI, LE PAROLE DI GHISELLI

Intervistato da pensionipertutti.it, Roberto Ghiselli spiega che durante la mobilitazione unitaria sindacale in programma il 26 giugno si parlerà anche di riforma pensioni. “Ribadiamo i contenuti della piattaforma unitaria, la possibilità di andare in pensione o dopo 62 anni di età o con 41 anni di contributi a prescindere dall’età, il riconoscimento previdenziale del lavoro di cura, dei lavori gravosi, dei lavori poveri o discontinui, il problema delle persone di una certa età che sono senza lavoro e senza pensione, la tutela del potere d’acquisto delle pensioni”, spiega il Segretario confederale della Cgil, che invita gli interessati a “partecipare alle manifestazioni e a tutte le iniziative che il sindacato metterà in atto”, anche perché “la partecipazione delle lavoratrici e dei lavoratori, dei giovani e dei meno giovani, è decisiva per ottenere risultati concreti”.

Riforma pensioni/ Manageritalia: “come arrivare al sistema contributivo puro”

LE PAROLE DI MARINO

Sullo stesso sito si legge anche un articolo di Mauro Marino a proposito della manifestazione che si terrà a Montecitorio il 24 giugno, indetta tramite social, per chiedere che per il post-Quota 100 si vari una flessibilità a 62 anni o si segua la strada di Quota 41. Per Marino, non si capisce “perché le parti sociali non si uniscano immediatamente a questa protesta davanti alla Camera dei Deputati ma stiano ancora a tentennare. Anche per i sindacati oltre che per i lavoratori si tratta di una opportunità da cogliere se vogliono mantenere quel contatto con le persone che negli anni stanno progressivamente perdendo”. Difficile però immaginare che i sindacati siano a Roma il 24 giugno, due giorni prima della mobilitazione unitaria nazionale.

RIFORMA PENSIONI/ Il difetto del sistema a ripartizione (ultime notizie)

— — — —

Abbiamo bisogno del tuo contributo per continuare a fornirti una informazione di qualità e indipendente.

SOSTIENICI. DONA ORA CLICCANDO QUI

LEGGI ANCHE:

RIFORMA PENSIONI/ Catalfo: va ricostituita la Commissione che avevo insediato

© RIPRODUZIONE RISERVATA