RIFORMA PENSIONI/ Le modifiche al sistema contributivo necessarie secondo Brambilla

RIFORMA PENSIONI, LE PAROLE DI BRAMBILLA

In un articolo pubblicato su L’Economia, l’inserto del Corriere della Sera, Alberto Brambilla ricorda come la riforma delle pensioni targata Dini abbia introdotto il sistema contributivo pieno, che rischia di penalizzare fortemente i giovani nei prossimi anni. Secondo il Presidente di Itinerari Previdenziali, “considerate le condizioni più favorevoli dei retributivi e misti, diviene indispensabile equiparare la condizione dei contributivi puri che la riforma Fornero ha molto svantaggiato con quella degli altri lavoratori eliminando i vincoli di accesso alla pensione pari a 2,8 volte il minimo per la vecchiaia anticipata e 1,5 volte il minimo per la vecchiaia con il rischio di aumentare da 67 anni a 71 anni l’età di pensionamento”.

I CAMBIAMENTI PER IL SISTEMA CONTRIBUTIVO

Dal suo punto di vista, inoltre, “considerando che il metodo contributivo non contempla una integrazione al trattamento minimo di cui oggi beneficiano circa il 25% dei pensionati (integrazione e maggiorazione sociale), per motivi di equità intergenerazionale e considerato che è proprio con i contributi di questi lavoratori che si pagano le pensioni attuali”, bisognerebbe “prevedere anche per i giovani ‘contributivi puri’ l’integrazione al minimo su valori pari all’integrazione al minimo o alla maggiorazione sociale”, che corrispondono a un importo tra 517 e 654 euro al mese, “calcolati maggiorando la pensione a calcolo in base al numero di anni lavorati”. Vedremo se questi “consigli” di Brambilla verranno accolti in un momento in cui si sta riparlando di inserire una pensione di garanzia per i giovani.

