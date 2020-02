RIFORMA PENSIONI/ Le modifiche all’integrativa chieste dai sindacati (ultime notizie)

RIFORMA PENSIONI, LE PAROLE DI PROIETTI

Governo e sindacati faranno un nuovo punto nell’ambito del confronto sulla riforma pensioni il 13 marzo. Nell’ultimo tavolo si è parlato di previdenza complementare e Domenico Proietti, al termine dell’incontro, ha evidenziato che “abbiamo il miglior sistema di previdenza integrativa dell’Occidente, ora dobbiamo fare semplicemente una ‘manutenzione’, a partire dalla definizione di un nuovo semestre di silenzio-assenso che consenta ai lavoratori di riflettere e decidere se iscriversi ai fondi negoziali”. Il Segretario confederale della Uil non ha nascosto che occorre anche “riportare la tassazione sui rendimenti dall’11 al 20% e, in prospettiva, armonizzarla a quella adottata per i fondi comuni di investimento, che hanno solo una tassazione finale, in coerenza con ciò che avviene nel resto d’Europa”.

LE RICHIESTE SINDACALI

Dal suo punto di vista “serve, inoltre, un provvedimento legislativo per dare la possibilità ad alcune categorie, come ad esempio quelle del comparto sicurezza, di poter accedere alla previdenza complementare, dalla quale oggi sono escluse”. Proietti ha aggiunto che i sindacati hanno “anche chiesto un tavolo per contrastare l’evasione contributiva in questo campo e, inoltre, abbiamo ribadito la nostra contrarietà alla istituzione di un fondo pubblico di previdenza complementare gestito dall’Inps. Infine occorre sostenere il progetto che punta a investire parte delle risorse dei fondi sull’economia italiana e sul nostro sistema produttivo. Ci aspettiamo dal Governo risposte coerenti a queste nostre proposte”.

