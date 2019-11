RIFORMA PENSIONI/ Le mosse politiche su Quota 100 (ultime notizie)

RIFORMA PENSIONI, LE MOSSE SU QUOTA 100

Da Italia Viva, tramite le parole del coordinatore nazionale Ettore Rosato riportate dal Corriere della Sera, è arrivata la conferma circa la volontà di presentare emendamenti alla manovra “contro Quota 100”. Il Movimento 5 Stelle è però pronto a difendere la misura di riforma pensioni varata insieme con la Lega. Il ministro del Lavoro Nunzia Catalfo ha già fatto sapere di escludere “del tutto” ogni ipotesi di modifica della misura. L’esponente pentastellata ha peraltro avanzato la proposta di destinare i risparmi che arriveranno da Quota 100 all’aumento delle indicizzazioni delle pensioni. Il sottosegretario all’Economia, Pier Paolo Baretta, ha invece confermato che non ci saranno variazioni sulle finestre relative al pensionamento con Quota 100, ma ha anche spiegato che “a gennaio apriremo un tavolo con le parti sociali per studiare nuove forme di flessibilità”, visto che alla fine del 2021 rischia di crearsi uno scalone di cinque anni.

IL RAPPORTO DI ITINERARI PREVIDENZIALI

È stato intanto presentato al Cnel l’Osservatorio sulla spesa pubblica e sulle entrate “Sostenibilità della spesa per pensioni in un’ipotesi alternativa di sviluppo” curato dal Centro Studi e Ricerche Itinerari Previdenziali, con il quale è stato ricordato che la spesa pensionistica pura in Italia ha fatto segnare un aumento annuale dello 0,7% negli ultimi cinque anni. Diversa la situazione per la spesa assistenziale. Per questa ragione Alberto Brambilla è tornato a sollecitare una riclassificazione della spesa previdenziale al netto dell’assistenza.

