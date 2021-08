RIFORMA PENSIONI/ Le novità per i lavoratori dello spettacolo (ultime notizie)

RIFORMA PENSIONI, LE NOVITÀ PER I LAVORATORI DELLO SPETTACOLO

Come ricorda Il Sole 24 Ore, dal 1° luglio sono entrate in vigore le norme sui lavoratori dello spettacolo contenute nel Decreto sostegni-bis, che introducono una sorta di piccola riforma delle pensioni per questa categoria. “I contributi giornalieri richiesti per l’annualità di contribuzione scendono da 120 a 90. Per gli attori cinematografici e audiovisivi – che maturano mediamente un numero di giornate più basso – si prevede che ogni giornata contributiva versata al Fondo determini l’accreditamento di un’ulteriore giornata, fino a concorrenza dei 90 contributi giornalieri annui richiesti. La maturazione dell’annualità di contribuzione sarà comunque assicurata per quei lavoratori che superano un determinato tetto di reddito (quattro volte quello minimo annuale)”.

L’AMPLIAMENTO DELLE ATTIVITÀ ACCREDITABILI

Il quotidiano di Confindustria aggiunge però che le norme prevedono che “chi fosse sotto quella soglia reddituale e avesse però almeno 45 contributi, vedrà in ogni caso accreditate le giornate mancanti fino alle 90 necessarie”. Un altro intervento importante ai fini pensionistici riguarda l’ampliamento delle attività accreditabili. In particolare l’insegnamento e la formazione retribuite, oltre che le attività di carattere promozionale di spettacoli, saranno utili ai fini pensionistici. Viene inoltre introdotta “la possibilità del ricongiungimento dei contributi maturati presso altre gestioni fino a un terzo dei contributi annuali”. Novità che si spera possano quindi tornare utili per gli iscritti al Fondo lavoratori dello spettacolo.

