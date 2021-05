RIFORMA PENSIONI/ Le novità previste col Decreto sostegni bis (ultime notizie)

RIFORMA PENSIONI, LE MISURE DEL DL SOSTEGNI BIS

Anche se non interviene direttamente sulla materia della riforma delle pensioni, su cui ancora non è chiaro in quale direzione voglia muoversi il Governo in vista della scadenza di Quota 100 a fine anno, il Decreto sostegni bis approvato ieri dal Consiglio dei ministri interviene su aspetti legati alla previdenza. Viene infatti estesa la platea delle aziende che possono accedere al contratto di espansione, che per certi versi viene considerato un prepensionamento in grado anche di aumentare l’occupazione giovanile. Ora potranno utilizzarlo anche le imprese con almeno 100 dipendenti, mentre in precedenza tale soglia era pari a 250. L’esecutivo, accogliendo forse il pressing di Confindustria, ha anticipato tale misura che sembrava inizialmente poter essere adottata con la prossima Legge di bilancio.

LA RIFORMA PER I LAVORATORI DELLO SPETTACOLO

Secondo quanto riporta agcult.it, inoltre, con il Decreto sostegni bis sono state anche rafforzate le tutele dei lavoratori dello spettacolo, comprese quelle previdenziali. In particolare, “per i lavoratori che prestino a tempo determinato, attività artistica o tecnica, connessa con la produzione e la realizzazione di spettacoli, i contributi giornalieri richiesti per il raggiungimento dell’annualità di contribuzione sono ridotti da 120 a 90”. Inoltre gli attori cinematografici e audiovisivi avranno per ogni giornata contributiva versata ne avranno un’altra accreditata fino a concorrenza dei 90 contributi giornalieri annui richiesti. Infine, “si introduce una misura volta a garantire la maturazione dell’annualità di contribuzione in favore di quei lavoratori che, pur raggiungendo un determinato tetto di reddito, non riescono a maturare il numero di contributi giornalieri richiesti”.

