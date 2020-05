RIFORMA PENSIONI/ Le novità su cedolini e attestazioni Inps (ultime notizie)

Pubblicità

RIFORMA PENSIONI, LA NOVITÀ SUI CEDOLINI

Con un decreto del ministero del Lavoro, ha spiegato un articolo in settimana di Italia Oggi, l’Inps e gli altri enti che erogano trattamenti pensionistici “devono fornire puntuale informazione, sui cedolini mensili, delle quote associative sindacali eventualmente trattenute sulla pensione. Inoltre, a partire da quest’anno, devono fornire una comunicazione anche in caso di attivazione/variazione della trattenute in forma telematica ovvero a mezzo posta nel caso di pensionati no social”, ovvero che non hanno le credenziali per accedere al sito dell’Inps. Si tratta di una novità importante che dovrebbe aiutare i pensionati ad avere una maggiore evidenza delle trattenute operate sulla propria prestazione. Tra l’altro nella Certificazione unica si ritroverà ancora tale dato.

LE ATTESTAZIONI FISCALI DISPONIBILI DALL’INPS

Nel frattempo Ipsoa ha ricordato che l’Inps ha reso disponibili “all’interno del ‘Portale dei Pagamenti’ presente nel portale istituzionale, le attestazioni fiscali dei versamenti effettuati nel 2019 per gli oneri da riscatto, ricongiunzione o rendita, utili alla presentazioni delle dichiarazioni dei redditi. Al riguardo, l’Istituto precisa che le attestazioni fiscali relative ai pagamenti effettuati dagli iscritti al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo e al Fondo sportivi professionisti e dai dipendenti iscritti alle Gestioni ex Inpdap possono essere richiesti seguendo una differente procedura”. Si tratta ovviamente di documentazione utile per fruire dei vantaggi fiscali riservati a questo tipo di operazione e che andrà utilizzata in sede di dichiarazione dei redditi.



