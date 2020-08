RIFORMA PENSIONI/ Le parole di Cicchitto e Travaglio (ultime notizie)

RIFORMA PENSIONI, LE PAROLE DI CICCHITTO

In una lettera al direttore di Libero, Fabrizio Cicchitto evidenzia come il comportamento dei giovani in queste settimane in cui emerge un loro diffuso non rispetto delle regole di distanziamento sociale e sicurezza durante le serate nei locali e in discoteca sia collegato anche a un problema intergenerazionale che finisce per riguardare anche le pensioni. “Sulla base delle cifre sulla mortalità riguardanti i mesi cruciali da marzo a maggio, molti giovani hanno tratto la convinzione che durante il cosiddetto lockdown essi hanno dovuto sacrificare alcuni mesi della loro esistenza sia per ciò che riguarda la scuola, sia per ciò che riguarda gli aspetti più divertenti della vita, per proteggere gli anziani dagli anni Sessanta in su che già si sono preso tanto nel passato per ciò che riguardala spesa pubblica, sia dal punto di vista delle pensioni, sia dal punto di vista dell’occupazione”, scrive il Presidente di Riformismo e Libertà.

L’ATTACCO DI TRAVAGLIO

Marco Travaglio invece si scaglia contro i deputati che criticano Pasquale Tridico e ne chiedono le dimissioni dopo che è emerso lo scandalo dei cosiddetti “furbetti del bonus”. Sul Fatto Quotidiano scrive infatti che “la scenda dei deputati che chiedono le dimissioni del Presidente Inps perché difende i pensionati onesti dai ladri che minacciano le loro pensioni resterà, a imperitura memoria, nel museo degli orrori della politica, anzi dell’antipolitica”. Travaglio critica però anche Tridico perché forse intimorito non ha ancora fornito i nomi dei politici che hanno chiesto il bonus per le partite Iva.



