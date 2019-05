RIFORMA PENSIONI/ Le penalizzazioni scontate dalle donne (ultime notizie)

RIFORMA PENSIONI, LA DISPARITÀ DI GENERE

Domani è in programma la manifestazione unitaria sindacale contro la riforma pensioni. Le Responsabili dei Coordinamenti femminili di Spi-Cgil, Fnp-Cisl e Uilp-Uil delle Marche, Vilma Bontempo, Patrizia de Paolis e Teresa Brazzini, hanno firmato un appello per invitare a partecipare alla mobilitazione le donne marchigiane. Nel testo riportato da flaminiaedintorni.it, le sindacaliste ricordano che “c’è una grandissima differenza di genere a livello previdenziale. Basti pensare che nella nostra regione gli uomini che percepiscono trattamenti pensionistici inferiori a 750 euro mensili sono il 47% del totale. Per le donne tale percentuale sale all’80,7%, contro una media nazionale del 74,5%”.

I LIMITI DI QUOTA 100

Bontempo, de Paolis e Brazzini ricordano anche che “le donne pensionate, con il lavoro di cura svolto in famiglia a favore di figli, nipoti e genitori non autosufficienti, sono un elemento determinante per il sostegno del sistema di welfare. Tale lavoro va valorizzato in termini previdenziali, per preservare una risorsa preziosa per la società ed evitare che l’invecchiamento, specie quello delle donne, diventi povertà, esclusione sociale e cronicità”. Inoltre, evidenziano che “a questa esigenza non va incontro Quota 100, che penalizza proprio quelle donne che per sostenere la famiglia, non hanno avuto una carriera continua e non possono vantare i 38 anni di contributi”. “Per tutte queste ragioni, ma soprattutto per ridare dignità alle cittadine e ai cittadini anziani e pensionati del nostro Paese, contrastando discriminazioni ed ingiustizie sociali, esortiamo tutte le donne pensionate delle Marche ad aderire alla manifestazione”, concludono le sindacaliste.

