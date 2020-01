RIFORMA PENSIONI/ Le persone premiate da Quota 100

RIFORMA PENSIONI, LE PAROLE DI GALASSO

Vincenzo Galasso è tornato a criticare la riforma pensioni con Quota 100. Il Professore di Economia politica all’Università Bocconi di Milano, in un video sul sito del Sole 24 Ore, ricorda che “si tratta di una misura che favorisce un numero limitato di persone per un tempo limitato. Un aiuto temporaneo, dunque, che si rivolge a circa 300mila persone all’anno, con un costo elevato: circa 21 miliardi per tre anni. È una politica che ha un target di persone che non necessariamente andrebbero premiate: sessantenni, soprattutto uomini, non necessariamente con pensioni basse”. Galasso aggiunge che “nella narrativa di accompagnamento della misura c’era lo spazio creato per i giovani, i fatti però hanno dimostrato che non è vero: il tasso di sostituzione è stato di 3 a 1, ogni 3 pensionamenti è stata assunta una persona, la staffetta intergenerazionale, dunque, non ha funzionato. I soldi di quota 100 potevano e dovevano essere spesi meglio perché la domanda di flessibilità di uscita è giusta ed è giusto dare una risposta”.

