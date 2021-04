RIFORMA PENSIONI/ Le previsioni sui risparmi di spesa causa Covid (ultime notizie)

RIFORMA PENSIONI, LA STIMA DI MUNDO E BRAMBILLA

In un articolo pubblicato sul Corriere della Sera, Antonietta Mundo e Alberto Brambilla ricordano che il 2020 è stato un anno record per i decessi, complice la pandemia da Covid-19. “L’eccesso di mortalità ha inciso prevalentemente sulla popolazione più anziana” e “tutto ciò ha avuto notevoli effetti sul sistema pensionistico Inps con conseguente cancellazione di numerose pensioni proprio a causa della morte degli anziani”. Gli autori hanno quindi provato a stimare gli effetti finanziari di questo fenomeno, considerando il numero di morti over 65, il reddito pensionistico medio annuo lordo calcolato dall’Inps e la possibilità che vi siano state pensioni di reversibilità ai superstiti. Complessivamente, la riduzione della spesa pensionistica per il 2020 è stata quantificata quindi in 1,11 miliardi di euro.

IL RISPARMIO NEL DECENNIO

Proiettando questa riduzione sul decennio 2020-29, si arriva a un risparmio di spesa complessivo di 11,9 miliardi di euro. “A queste minori spese (risparmi nelle uscite per prestazioni) si dovranno aggiungere quelle relative al 2021, una volta resi noti i dati per genere e classe di età dell’eccesso di mortalità complessiva rispetto alla media 2015-2019”. Gli autori ritengono anche che “con molta probabilità, l’effetto combinato dei quota 100 e le altre anticipazioni con circa 155 mila liquidazione in più e della pandemia, manterranno molto contenuto, rispetto alle previsioni, l’incremento del numero dei pensionati”. Stime decisamente interessanti da tenere presenti nel dibattito sulla riforma pensioni.

