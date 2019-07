RIFORMA PENSIONI/ Le proposte Cgil per superare la Legge Fornero (ultime notizie)

RIFORMA PENSIONI, LE PAROLE DI GHISELLI

Ieri a Roma si è tenuta l’iniziativa della Cgil “Giovani e pensioni, rivolti al futuro” in cui si è parlato di riforma pensioni. Nel suo intervento, come spiega il sito di Rassegna Sindacale, Roberto Ghiselli ha ricordato come “parlare della prospettiva previdenziale dei giovani vuol dire parlare del futuro delle nuove generazioni, dei loro progetti di vita, delle loro certezze”. Secondo il Segretario confederale della Cgil, ci sono delle questioni previdenziali importanti da affrontare, come “flessibilità in uscita, lavoro di cura, lavoro gravoso e, soprattutto, la questione dei giovani e della pensione contributiva di garanzia”. I giovani italiani, infatti, rischiano di accedere alla pensione “ben oltre i 70 anni di età o 45 anni di contributi”, oltretutto con “un rendimento pensionistico basso perché calcolato con un sistema penalizzante”.

LE PROPOSTE DELLA CGIL

Dunque “il sistema contributivo come attualmente normato va rivisitato per superare i suoi squilibri”. Le proposte della Cgil vanno quindi “da una modifica dell’attuale sistema di adeguamento alla speranza di vita, alla rimozione dei limiti dell’1,5 e 2,8 volte l’assegno sociale; dalla modifica dell’attuale sistema di rivalutazione del montante accumulato sul secondo pilastro, alla previdenza complementare”. Ghiselli ha anche ricordato la richiesta al governo di aprire “quel tavolo sulla previdenza di cui abbiamo parlato mesi fa”. Fondamentalmente per “discutere effettivamente il tema di un superamento dell’impianto della Legge Fornero”, con al centro “i giovani e il loro futuro”.

