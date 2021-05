RIFORMA PENSIONI/ Le proposte di Brambilla per il post-Quota 100 (ultime notizie)

RIFORMA PENSIONI, LE PAROLE DI BRAMBILLA

Alberto Brambilla torna a esporre le sue idee sulle misure di riforma pensioni necessarie per il post-Quota 100. Sul Messaggero il Presidente di Itinerari previdenziali scrive che si potrebbe “rendere stabile la cosiddetta pensione di ‘vecchiaia anticipata’ con 42 anni e 10 mesi per gli uomini (1 anno in meno per le donne) che scadrà nel 2026, eliminando definitivamente l’aggancio alla aspettativa di vita”, oltre a prevedere “agevolazioni per le donne madri (ad esempio 8 mesi ogni figlio fino a massimo 24 mesi), per i caregiver (un anno) e per i precoci maggiorando del 25% gli anni lavorati tra i 17 e i 19 anni di età. Occorrerebbe anche “rafforzare tutte le modalità di uscita anticipata previste per Ape Sociale compresi i cosiddetti lavori gravosi”.

Brambilla evidenzia però che questo andrebbe fatto utilizzando “tre strumenti che hanno il pregio di non gravare sul bilancio dello Stato”: l’isopensione, il contratto di espansione, i fondi esubero o di solidarietà. Dal suo punto di vista si potrebbe anche varare una Quota 102. L’ex sottosegretario al Welfare spiega quindi che “indipendentemente dalla scadenza di Quota 100 ci sono già oggi molte possibilità di uscita anticipata; un maggior utilizzo dei fondi bilaterali alimentati già oggi da una contribuzione intorno allo 0,32% della retribuzione lorda (un terzo a carico dei lavoratori) più altre contribuzioni già fissate dai contratti collettivi, risolverebbe le necessità delle imprese di ristrutturazione dei preocci produttivi e garantirebbe, dopo la fine del blocco dei licenziamenti, un ‘paracadute’ per i lavoratori non più reimpiegabili”.

