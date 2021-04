RIFORMA PENSIONI/ Le proposte di Manageritalia per un sistema più sostenibile

RIFORMA PENSIONI, LE PAROLE DI MANTOVANI

In un approfondimento pubblicato sul sito di Manageritalia, il Presidente Mario Mantovani ricorda quelle che sono le proposte di riforma pensioni “volte a rendere più equo e sostenibile il nostro sistema previdenziale”. “La prima, finalizzata a contrastare la graduale erosione delle pensioni pubbliche, prevede che per la rivalutazione del montante contributivo sia preso a riferimento anziché il tasso di crescita del Pil a prezzi correnti il tasso di rivalutazione del Tfr, o comunque un tasso tale da assicurare, assieme alla copertura integrale del rischio inflazionistico, un rendimento reale minimo. La seconda, finalizzata al consolidamento dei fondi pensione, prevede ulteriori agevolazioni fiscali a beneficio degli aderenti, nonché una graduale riduzione dell’aliquota della previdenza obbligatoria compensata da un contestuale aumento dei contributi della previdenza complementare”.

L’IMPORTANZA DELLA PREVIDENZA COMPLEMENTARE

Mantovani enuncia poi la terza e ultima proposta, “riferita al finanziamento dei fondi pensione da parte dei dirigenti di azienda e in generale dei percettori di redditi medio-alti, riducendo ulteriormente su base volontaria la contribuzione versata alla previdenza pubblica, tramite una rimodulazione del massimale contributivo, con devoluzione del minore importo versato all’Inps alla previdenza complementare. Tale proposta è da ritenersi aggiuntiva a quella di riduzione dell’aliquota della previdenza pubblica ipotizzata per la generalità dei lavoratori”. Per il Presidente di Manageritalia e Cida occorrerebbe però anche altre misure che possano incentivare l’adesione alla previdenza complementare.

