RIFORMA PENSIONI/ Le proposte per donne e giovani della Cgil (ultime notizie)

RIFORMA PENSIONI, LE PROPOSTE CGIL

In un’intervista a RadioArticolo1, Roberto Ghiselli ha ricordato le proposte della Cgil in tema di riforma pensioni. In particolare, ha spiegato di non ritenere Opzione donna una soluzione complessiva per le italiane. “Abbiamo proposto d’immaginare un meccanismo che consenta loro, a fronte di situazioni dimostrabili di lavoro di cura, di poter anticipare il pensionamento già da subito, in attesa d’istituire una commissione sui lavori gravosi, superando gli attuali paletti, talmente rigidi che in tre anni hanno potuto accedere a tali benefici solo 22 mila lavoratori, rispetto a una platea di gran lunga più vasta”, ha detto il Segretario confederale della Cgil stando a quanto riportato dal sito di Rassegna sindacale. “Per quanto riguarda l’Ape sociale, abbiamo chiesto una proroga, in attesa, anche qui, di riuscire a modificare alcuni meccanismi dello strumento, rendendoli più accessibili e fruibili per i lavoratori”, ha aggiunto Ghiselli.

LE PAROLE DI GHISELLI

Il sindacalista ha anche evidenziato che “sulla nostra proposta di pensione di garanzia per i giovani, il Governo ha risposto di voler istituire presso l’Inps un fondo previdenziale aggiuntivo. Soluzione che non ci trova d’accordo”. Inoltre, all’esecutivo è stato chiesto di far sì “che i risparmi maturati all’interno del sistema con quota 100 vengano reinvestiti e redistribuiti per rivalutare i redditi da pensione, che, lo ricordiamo, sono i più tassati d’Europa, in questo assai simili ai redditi da lavoro dipendente”. Occorre quindi, per la Cgil, ampliare la platea dei beneficiari della quattordicesima e rafforzare il meccanismo di indicizzazione delle pensioni.

