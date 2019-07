RIFORMA PENSIONI/ Le proposte per la previdenza integrativa (ultime notizie)

RIFORMA PENSIONI, LA PROPOSTA DI ASSOPREVIDENZA

La riforma pensioni non è intervenuta sulla previdenza integrativa, materia sulla quale, grazie a uno studio realizzato da ElipsLife con Prometeia e con il contributo di Itinerari Previdenziali emerge che i versamenti automatici a carico esclusivo del lavoratore danno l’illusione al lavoratore di poter costruire un fondo effettivamente utile per la quiescenza: cosa impossibile se al fondo non viene conferito anche il Tfr. Ragione per cui, come riporta simplybiz.ue, Assoprevidenza propone di realizzare assicurazioni diffuse di carattere collettivo. Chi lavora come secondo pilastro previdenziale, per gli agenti e i rappresentanti di commercio, è anche Enasarco, il cui Presidente Gianroberto Costa evidenzia anche l’attività svolta dall’ente nel campo del “welfare innovativo”.

LE PAROLE DI COSTA

“Stiamo investendo molte risorse su cose che sembrano naturali, che sono necessarie nella vita di una persona, dalle risorse per la cura dei figli disabili alla tenuta degli studi. O anche la formazione, che è centrale per restare sul mercato”, sono le parole di Costa riportate da Adnkronos. “Riteniamo che il problema del mantenimento dei contribuenti, di una professionalità che rimanga fissa nel tempo è uno dei nostri obiettivi principali perché per pagare le pensioni bisogna avere un patto tra generazioni per cui le nuove generazioni pagano i contributi degli anziani”, ha aggiunto Costa, secondo cui è importante sostenere l’economia, come fa Enasarco, per poter assicurare che in futuro ci siano ancora agenti e rappresentanti di commercio.

