RIFORMA PENSIONI/ Le proposte per migliorare la previdenza complementare

RIFORMA PENSIONI, LE PAROLE DI REALFONZO

In un’intervista al Sole 24 Ore, Riccardo Realfonzo, da poco nominato Presidente di Cometa, il fondo di pensione complementare dei metalmeccanici, evidenzia riguardo la riforma pensioni che in generale la previdenza complementare oggi in Italia “può contare su 200 miliardi di euro, oltre il 10% del Pil nazionale. Di questi, soltanto 4 miliardi arrivano alle imprese italiane, 30 miliardi finiscono nel debito pubblico e tutto il resto va all’estero”.

L’economista lancia quindi la proposta di introdurre un “meccanismo di garanzia” per incentivare i fondi pensione italiani a investire nell’economia del Paese: “Se i rendimenti di questi investimenti fossero più bassi di quelli del Tfr, la differenza la dovrebbe colmare lo Stato eventualmente attraverso Cassa depositi e prestiti”.

LE PAROLE DI MIZZAU SULLA RIFORMA DELLE PENSIONI

Secondo Realfonzo, parlando di riforma pensioni, gli investimenti in economia reale aiuterebbero anche lo sviluppo di un’occupazione più stabile e di conseguenza si avrebbero degli effetti positivi anche sulle adesioni alla previdenza complementare dei lavoratori, compresi quelli più giovani.

In un articolo pubblicato su Milano Finanza, Marco Mizzau, Direttore generale di Inarcassa, espone concetti sulla stessa lunghezza d’onda riguardo il tema della riforma pensioni, spiegando, per esempio, che “sia il risparmio previdenziale, che vale 1.100 miliardi di euro ed è una delle maggiori fonti di approvvigionamento del mercato finanziario, sia il risparmio gestito, che vale invece 2.400 miliardi, possono contribuire al rilancio del Sistema Paese se sostenuti da politiche pubbliche di promozione e sostegno”. Dal suo punto di vista, è inoltre importante “rendere la previdenza più appealing per i giovani”.

