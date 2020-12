RIFORMA PENSIONI/ Le proposte su differenziazione età e tassazione (ultime notizie)

RIFORMA PENSIONI, L’IMPORTO MEDIO DEGLI ASSEGNI

In un articolo pubblicato su quotidianocontribuenti.com viene evidenziato che prendendo i dati sulla spesa pensionistica, riferiti al 2018, e dividendo tale importo per il numero dei pensionati risulta che il nostro Paese ha speso mediamente più di 1.500 euro al mese per pensionato. Tuttavia, “il 12,2 per cento dei pensionati, secondo le tavole dell’Istat, non arrivava a ricevere 500 euro al mese di pensione e il 24,1 per cento non arrivava a mille euro. Dunque più di un terzo dei pensionati non arrivano a ricevere mille euro mensili”. È anche vero però che nel periodo tra il 2009 e il 2017 l’incidenza della povertà assoluta nella fascia di età over 65 è passata “dal 5,5 per cento al 4,6 per cento, riducendosi quasi di un punto percentuale”. Sempre secondo l’Istat, poi, la presenza di un pensionato in un nucleo familiare vulnerabile consente di dimezzare quasi il rischio di povertà.

LE PROPOSTE SU DIFFERENZIAZIONE ETÀ E TASSAZIONE

L’articolo si conclude con alcune proposte di riforma pensioni “di non difficile attuazione”. In particolare: la differenziazione dell’età di uscita dal lavoro in relazione alla tipologia dei lavori svolti; giungere ad una netta separazione tra la previdenza sociale e il sistema assistenziale; rivedere il sistema della tassazione del reddito delle persone fisiche, Irpef, rideterminandone meglio, in modo progressivo, gli scaglioni; introdurre l’assicurazione pensionistica complementare a favore dei lavoratori attraverso il versamento di una percentuale delle plusvalenze aziendali, da versare in un Fondo speciale”.



© RIPRODUZIONE RISERVATA