RIFORMA PENSIONI/ Le raccomandazioni di Age Platform Europe (ultime notizie)

RIFORMA PENSIONI, LE RACCOMANDAZIONI DI AGE PLATFORM EUROPE

AGE Platform Europe, la piattaforma europea di cui fa parte l’Associazione nazionale anziani e pensionati di Confartigianato, ha proposto alcune raccomandazioni in relazione al Rapporto sull’adeguatezza delle pensioni dell’Ue. In primo luogo, “affrontare la povertà degli anziani”, anche tramite “lo sviluppo di parametri di riferimento per le pensioni minime nella prossima raccomandazione del Consiglio sul reddito minimo adeguato”. Bisognerebbe poi “affrontare il divario pensionistico di genere, mediante una raccomandazione sulla protezione sociale e sui servizi per i Care Giver, come crediti pensionistici e sostegno al reddito; mappare l’efficacia delle pensioni di reversibilità nel ridurre il divario pensionistico di genere e sviluppare parametri di riferimento sulle pensioni di reversibilità”.

Riforma pensioni/ Il "pilastro" della previdenza complementare che si può rafforzare

LA RIFLESSIONE SUL FINANZIAMENTO DELLE PENSIONI

Per AGE Platform Europe va fatta anche “una riflessione sul finanziamento delle pensioni di vecchiaia” tramite fonti quali “le tasse sull’inquinamento, per sostenere sia l’adeguatezza delle pensioni per i pensionati attuali e futuri, sia la solidarietà intergenerazionale verso i giovani”. Inoltre, bisognerebbe proiettare meglio l’impatto delle misure di riforma pensioni “sui lavoratori a basso reddito su un periodo di tempo più lungo. Infine, visto che il Rapporto sull’adeguatezza delle pensioni esamina l’evoluzione delle pensioni 10 anni dopo il pensionamento, occorrerebbe “una prospettiva a più lungo termine” anche “alla luce dell’aumento della longevità, ad esempio 20 anni a venire”.

RIFORMA PENSIONI/ Un altro tema aperto per il confronto Governo-sindacati

RIFORMA PENSIONI/ La stretta che non aiuta interventi con la Legge di bilancio

