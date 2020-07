RIFORMA PENSIONI/ Le richieste dei sindacati al Governo (ultime notizie)

RIFORMA PENSIONI, LE PAROLE DI GANGA

Ignazio Ganga conferma che, dopo il confronto riavviato ieri, Governo e sindacati torneranno a incontrarsi a settembre per parlare di riforma pensioni con due appuntamenti diversi, “uno focalizzato sui temi di maggiore urgenza che dovranno trovare risposta già nella prossima legge di bilancio anche rispetto a provvedimenti importanti che sono in scadenza, come ad esempio l’Ape sociale di cui chiediamo la stabilizzazione e l’ampliamento; un altro, invece, riguarderà altre questioni di più ampio respiro contenute nella piattaforma sindacale unitaria per una riforma complessiva del sistema previdenziale da attuare a partire dal 2022”.

LA CONFERMA SU QUOTA 100

Il Segretario confederale della Cisl fa anche sapere che da parte del Governo, tramite la ministra del Lavoro Nunzia Catalfo, si è avuta la conferma della volontà di portare Quota 100 a scadenza senza modifiche. Ganga spiega anche che è stata evidenziata all’esecutivo la necessità di “una maggiore flessibilità nell’accesso alla pensione, il superamento dell’automatismo dell’aspettativa di vita applicato ai requisiti per la pensione e la correzione degli aspetti più iniqui del sistema previdenziale. È importate sostenere la previdenza delle donne, costruire una pensione contributiva di garanzia per chi ha carriere discontinue con basse retribuzioni, tutelare il potere di acquisto dei pensionati con misure atte a contenere gli effetti del calo del Pil e ampliare la cosiddetta quattordicesima”. I sindacati hanno anche chiesto “di risolvere definitivamente il problema degli esodati e quello relativo all’accesso alla pensione dei lavoratori in part-time verticale”.

© RIPRODUZIONE RISERVATA