RIFORMA PENSIONI/ Le richieste della Cia per minime e invalidità (ultime notizie)

RIFORMA PENSIONI, LA POSIZIONE DELLA CIA

La Confederazione italiana agricoltori da tempo chiede una misura di riforma pensioni che aumenti l’importo delle minime. E anche la Cia di Cuneo, come riporta ideawebtv.it, ha ribadito, nel documento di sintesi della riunione della sua dirigenza, l’importanza di tale incremento. “Siamo rimasti allibiti quando abbiamo appreso che per lo Stato italiano un soggetto disoccupato, perché ‘non c’è lavoro’ o ‘non lo trova’ ma con tutte le potenzialità per poter lavorare, ‘non possa sopravvivere con meno di 780 euro mensili’ mentre per una persona anziana e che ha lavorato tutta la vita, sono sufficienti 520 euro mensili. Eppure questi sono i dati che emergono se si paragona il valore del reddito di cittadinanza a quello di una pensione minima”, evidenziano i dirigenti della Cia di Cuneo.

LA RICHIESTA SULLE PENSIONI DI INVALIDITÀ

Oltretutto la situazione è ancora più grave nel caso delle pensioni di invalidità, perché, “in questo caso, la persona che non ha capacità per adibire ‘alle normali azioni quotidiane’ dovrebbe sopravvivere con 287,50 euro mensili”. Dunque, per i dirigenti della Cia di Cuneo, “le pensioni di invalidità, specie se non ci sono altri redditi, dovrebbero raggiungere non solo i 780 euro ma almeno i 1000 euro, a cui si possa sommare l’assegno di accompagnamento che dovrebbe essere di pari importo”. Dal loro punto di vista, “non sono accettabili giustificazioni come la mancanza di fondi o stanziamenti da parte di uno Stato che sta erogando un reddito di cittadinanza di 780 euro”, senza dimenticare i bonus a operai agricoli stagionali che, oltre a lavorare, hanno potuto godere degli ammortizzatori sociali.

