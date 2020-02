RIFORMA PENSIONI/ Le richieste della Fipac al Governo (ultime notizie)

RIFORMA PENSIONI, LE RICHIESTE DELLA FIPAC

Per realizzare una riforma pensioni “che sia davvero equa e funzionale, il governo deve abbandonare la logica ristretta dei vertici con i soli sindacati dei lavoratori dipendenti ed allargare il confronto anche agli autonomi. Non si possono escludere così circa 5 milioni di pensionati”. È quanto dichiara Sergio Ferrari, Presidente nazionale di Fipac Confesercenti, che evidenzia anche come “i pensionati del mondo autonomo sono stanchi di essere trattati come cittadini di Serie B: hanno diritto di avere voce in capitolo sulle decisioni che riguardano il loro futuro. Anche perché sul tavolo non ci sono solo Quota 100 e la Legge Fornero: il sistema previdenziale italiano ha bisogno di una ristrutturazione più incisiva”.

LE PAROLE DI SERGIO FERRARI

Dal suo punto di vista “servono interventi per arrivare a pensioni minime adeguate e per ridurre l’incidenza delle tasse sui trattamenti pensionistici, riequilibrando il peso del fisco tra tutti i pensionati, al di là della provenienza del reddito. Gli autonomi, infatti, sono sottoposti a requisiti più stringenti rispetto a chi viene da un lavoro dipendente, ad esempio per quanto riguarda gli assegni familiari, e prendono in genere pensioni più basse, in alcuni casi di importo inferiore allo stesso reddito di cittadinanza”. Per Ferrari “il confronto sul sistema previdenziale aperto dall’esecutivo è l’occasione per cambiare rotta”, ma occorre non escludere gli autonomi. “Solo la partecipazione dei rappresentanti di tutti i pensionati consentirà di aprire una trattativa che porti ad una riforma previdenziale veramente equa e pienamente condivisa da tutti”, aggiunge.

© RIPRODUZIONE RISERVATA