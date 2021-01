RIFORMA PENSIONI/ Le richieste nella nuova piattaforma Uil (ultime notizie) 

RIFORMA PENSIONI, LA PIATTAFORMA UIL

La Uil ha varato una piattaforma che viene definita dal sindacato di via Lucullo “un programma di lavoro per l’anno appena iniziato, con riferimento alle principali tematiche da affrontare nel corso del 2021”, con all’interno rivendicazioni da costruire, unitariamente con Cgil e Cisl, in vista di un dialogo costruttivo con tutte le parti sociali e le Istituzioni, per far ripartire il Paese”. Nel documento si parla anche di riforma delle pensioni. In particolare la Uil chiede un intervento risolutivo “sul sistema previdenziale, introducendo una flessibilità di accesso alla pensione più diffusa per tipologie di lavoro e categorie di lavoratori”, agendo subito per affrontare “il tema delle future pensioni dei giovani garantendo adeguati trattamenti pensionistici e valorizzando i periodi di formazione”.

LA RICHIESTA SUL FRONTE FISCALE

Nella piattaforma si spiega anche che “al fine di superare le disparità di genere che penalizzano le donne” occorre valorizzare “ai fini previdenziali il lavoro di cura e la maternità”. Per la Uil è inoltre necessario “riaccendere i riflettori sulla previdenza complementare incentivandone l’adesione”. Il sindacato ricorda l’esigenza di “continuare a tagliare le tasse ai lavoratori dipendenti e iniziare a farlo ai pensionati che sono i soggetti che prima pagano le tasse e poi prendono lo stipendio e la pensione”. Non resta quindi che vedere come verranno portate avanti le istanze previdenziali contenute nella piattaforma, in coordinamento, com’è stato detto, anche con la Cgil e la Cisl.



