RIFORMA PENSIONI/ Le risorse che l’Italia non vede (ultime notizie)

RIFORMA PENSIONI, LE PAROLE DI CICCONE

Si è parlato molto di come la riforma pensioni abbia comportato dei sacrifici per chi è già in quiescenza, attraverso tagli e blocco parziale delle indicizzazioni. Biagio Ciccone, Segretario generale della Uil pensionati della Campania, in un’intervista a larampa.it, ci tiene a evidenziare che “i pensionati hanno tanto da offrire ai territori sia in termini economici che culturali e umani: le loro pensioni sono una risorsa considerevole, se non continuano a tartassarli; la loro opera sociale e familiare gratuita è il cardine di qualsiasi autentico modello solidale; essi stessi sono un capitale culturale vivente, la nostra memoria, le nostre radici. I territori del Sud Italia, in cambio, possono offrire ai pensionati ciò che essi cercano in tutto il mondo: aria buona, clima favorevole, cibo sano, cure naturali, calore umano, solidarietà. Tutto questo altrove lo hanno capito molto bene”.

LE RISORSE CHE L’ITALIA NON VEDE

Il sindacalista fa l’esempio dei pensionati italiani trasferitisi all’estero “per sfuggire al cappio fiscale e vengono accolti a braccia aperte in Portogallo, Canarie (Spagna), Florida (Usa), ecc., che li attraggono con politiche favorevoli. E noi perché non l’abbiamo capito? Perché mai queste politiche non possono essere attuate al Sud? Perché il nostro Paese deve continuare a trattare come un rifiuto quei cittadini che sono una risorsa?”. Ciccone sembra quindi promuovere le misure che mirano ad attirare i pensionati al Sud, “cosa che non solo salverebbe interi paesi del Mezzogiorno dalla scomparsa, ma genererebbe posti di lavoro e consentirebbe all’Italia intera di arrestare l’emorragia economica, culturale e umana rappresentata dall’esodo dei giovani e dei pensionati”.

