RIFORMA PENSIONI/ Le scelte schizofreniche operate in Italia (ultime notizie)

RIFORMA PENSIONI, LE PAROLE DI SARA CARNAZZA

In un articolo pubblicato sul Sole 24 Ore, Sara Carnazza ricorda che “il numero di lavoratori con più di cinquant’anni è aumentato vertiginosamente negli ultimi quindici anni, portando la quota sul totale degli occupati dal 20% nel 2004 al 38% nel dicembre 2018”. La Ricercatrice del Centro di ricerca sul Lavoro “Carlo Dell’Aringa” dell’Università Cattolica del Sacro Cuore (Crilda) evidenzia che le scelte di riforma pensioni in Italia “sono state fino ad ora schizofreniche, puntando da un lato ad un allungamento della vita lavorativa e dall’altro facilitando l’anticipazione del pensionamento, fornendo alle aziende un’alternativa alla gestione dell’invecchiamento della forza lavoro e offrendo ai lavoratori incentivi per un pensionamento anticipato”.

I PROCESSI DI AGE-MANAGEMENT ALL’ESTERO

L’autrice cita poi esempi, provenienti dalla Germania, di processi di age-management che hanno consentito di aumentare la produttività aziendale, grazie anche al fatto che i “lavoratori maturi presentano risultati migliori in molti task anche grazie a diversi tipi di abilità cognitive che emergono con l’età, a discapito di altre”. Per Carnazza, “con un’età media in rapida crescita la possibilità e necessità di rimanere attivi nel mondo del lavoro più a lungo sono sempre più evidenti”. Fortunatamente, aggiunge, nonostante “gli interventi legislativi italiani talvolta rappresentino un ostacolo piuttosto che un incentivo, accorgimenti e progetti rivolti al crescente numero di lavoratori over 50 sono numerosi e diffusi anche in Italia”.



