RIFORMA PENSIONI/ Le stime sul numero di pensionati nei prossimi 30 anni

RIFORMA PENSIONI, LE STIME DI ANTONIETTA MUNDO

Antonietta Mundo, ex capo del Coordinamento statistico-attuariale dell’Inps, ha realizzato per Il Sole 24 Ore una stima relativa al numero di pensionati che ci saranno nei prossimi 30 anni e che contribuiranno a tenere la spesa pensionistica su Pil sopra il 16%. Tale stima prende in considerazione quei lavoratori nati tra il 1954 e il 1979, con una posizione contributiva Inps attiva nel 2019. “Si tratta di una platea, parai a più di 16 milioni di attuali ultraquarantenni, su un totale di quasi 25,5 milioni di occupati, tra lavoro dipendente e autonomo”, si legge sul quotidiano di Confindustria. Considerando solo le future pensioni previdenziali (di vecchiaia e anticipate) ed escludendo quindi quelle di reversibilità, di invalidità e assistenziali, la proiezione parla di 14,3 milioni di neo pensionati tra il 2020 e il 2049.

LETTERA ALLE MAMME/ Carriera o figli, equivoci e illusioni sul lavoro delle donne

IL NUMERO DI BABY BOOMERS IN PENSIONE

Utilizzando la Tavola Istat ridotta della mortalità 2019, che calcola quindi le probabilità di sopravvivenza su intervalli quinquennali, si stima che alle fine del 2049 oltre 11 milioni di questi nuovi pensionati saranno ancora in vita, percependo quindi gli assegni che dovranno essere finanziati. “Calcolando con la Tavola Istat i pensionati via via deceduti negli stessi anni, Inps si troverebbe con un’eredità di 1,1 milioni di pensionati con pensione di vecchiaia/anticipata in più ala fine del periodo, nel 2049 (+11% rispetto al 2019)”. Per quanto riguarda i baby boomers, tra il 2030 e il 2034, momento di picco, ne andranno in pensione circa 618mila-613mila l’anno.

