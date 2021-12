RIFORMA PENSIONI/ Le tre gambe del sistema previdenziale ideale (ultime notizie)

RIFORMA PENSIONI, L’ANALISI DI PENNISI

In un articolo pubblicato su formiche.net, Giuseppe Pennisi evidenzia che per arrivare a una riforma delle pensioni più efficiente ed equa bisognerebbe: non considerare intoccabile la Legge Fornero e vedere il sistema previdenziale come “un comparto il cui riassetto può essere fatto unicamente riformando anche altre componenti dello stato sociale”. Dal suo punto di vista, “un sistema previdenziale ideale dovrebbe essere uno sgabello a tre gambe: una gamba ‘sociale’ a carico della collettività”, una gamba basta su contributi definiti per legge in base al “reddito da lavoro, non discriminatoria e tale da lasciare ai singoli la decisione su quando andare a riposo, e una gamba interamente privata tramite fondi pensioni collettivi o piani di accumulo individuali”.

LE TRE GAMBE DEL SISTEMA PREVIDENZIALE IDEALE

L’economista aggiunge anche che una revisione del trattamento dei contributi silenti “potrebbe essere una fonte per finanziare, la gamba ‘sociale’. Un’altra dovrebbe essere il cosiddetto ‘reddito di cittadinanza’ non solo spesso all’onere delle cronache per la sua mala gestione (che pare coinvolga criminalità organizzata e trafficanti di droga), ma perché è illogico e regressivo che il ‘reddito di cittadinanza‘ di base (780 euro) superi del 50% la pensione integrata al minimo di 501,28 euro di chi ha lavorato almeno vent’anni in mansioni basse e con retribuzioni, quindi, parimenti basse. Nello schema delineato una riforma è fattibile ma dovranno fare un passo indietro sia la tifoseria della legge Fornero sia la tifoserie di quel ‘reddito di cittadinanza’ che appare sempre più regressivo, oltre che criminogeno”.

