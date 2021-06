RIFORMA PENSIONI/ Le tre questioni aperte oltre Quota 100 (ultime notizie)

RIFORMA PENSIONI, LE PAROLE DI BOMBARDIERI

In un’intervista al Riformista, Pierpaolo Bombardieri ricorda che la riforma delle pensioni targata Fornero “ha sbagliato l’impostazione considerando i lavoratori tutti allo stesso modo”. Inoltre, dal suo punto di vista, “quando parliamo di pensioni mettiamo insieme previdenza e assistenza, ma così dimentichiamo che il 12% di previdenza è in linea con gli altri Paesi europei”. Per il Segretario generale della Uil, “la verità è che noi abbiamo bisogno di riforme durature nel tempo. Se le cambi ogni volta crediamo solo incertezza. Quota 100 è stata una risposta parziale. Nella nostra proposta di riforma pensioni, noi proponiamo la possibilità di uscire gradatamente a partire dai 62 anni, cominciando dai lavori più gravosi e usuranti. Ovviamente serve una valutazione tecnica per capire quali sono questi lavori”. Su questo sappiamo essere avviati i lavori di un’apposita commissione.

Bombardieri spiega poi che in tema di riforma pensioni “bisogna tenere conto di altre tre questioni”.La prima è che “il sistema della previdenza è ancora basato sul lavoro stabile. Ma per i giovani non è più così. Ecco perché potrebbe essere utile calcolare dei contributi figurativi per coprire i lavoratori intermittenti”. La seconda è che, “a tutela delle donne, bisogna considerare anche la attività di cura e di lavoro familiare”. La terza è che “bisognerebbe favorire la previdenza integrativa con l’aggiunta di fondi per costruire il monte pensioni. Per farlo bisogna pensare a agevolazioni fiscali per i fondi integrativi. Su questi invece c’è stato un aumento delle tasse e una disattenzione della politica”.

