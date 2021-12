RIFORMA PENSIONI/ Le urgenze per chi è già in quiescenza (ultime notizie)

RIFORMA PENSIONI, LE PAROLE DI FILICE (SPI-CGIL)

Il Segretario provinciale dello Spi-Cgil Verona Adriano Filice, come riporta veronaeconomia.it, ha ricordato che dal 1° gennaio “scatterà l’adeguamento delle pensioni dell’1,7%, che il presidente Inps Pasquale Tridico ha definito ‘considerevole’. Parliamo di 9 euro in più sulla pensione minima, che passerà da 515 a 524 euro, pari a 108 euro all’anno, e di 17 euro al mese su un pensione da mille euro, pari a 204 euro all’anno”. Considerando il rialzo dell’inflazione e il fatto che “il 10 novembre scorso, l’Arera, autorità per l’energia, in audizione alla Commissione attività produttive della Camera ha avvertito che i rincari energetici proseguiranno per tutto il 2022 e in particolare nel primo quadrimestre”, non c’è da essere molto sereni.

L’ANALISI DI AQUILONE (FNP-CISL)

Anche Rosaria Aquilone, rieletta Segretaria generale della Fnp-Cisl Palermo Trapani, come riporta tp24.it, ricorda che “la condizione dei nostri pensionati è davvero preoccupante”, e fra le ragioni principali di questa situazione c’è la forbice che si è amplificata tra il Nord e il Sud Italia. Secondo la sindacalista sono importanti le riforme, terreno di battaglia delle confederazioni e delle federazioni a livello nazionale. A partire dalle richieste riguardanti la riforma delle pensioni, “per la quale chiediamo maggiore flessibilità in uscita senza penalizzazione a partire da 62 anni di età o con 41 anni di contributi a prescindere dall’età e fra le altre cose la tutela dei giovani, del lavoro povero e discontinuo, il rilancio della previdenza complementare e la revisione del calcolo delle pensioni di reversibilità”.

