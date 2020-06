RIFORMA PENSIONI/ L’emergenza intergenerazionale da affrontare (ultime notizie)

RIFORMA PENSIONI, IL PROBLEMA ITALIANO

In Italia, ha scritto Giovanni Cagnoli su Linkiesta, “spesso si cerca di focalizzare l’opinione pubblica con problemi che hanno forte risonanza mediatica e modesto impatto sulla vera vita del paese, con l’obiettivo implicito di raccogliere facile consenso elettorale e quindi potere”. In tal senso si hanno esempi recenti non solo con la promessa di sconfiggere la povertà con il reddito di cittadinanza, ma anche con le misure di riforma pensioni che miravano a far lasciare prima il lavoro, senza però che nessuno ricordasse “che questo significa trasferire risorse dai giovani pochi e fiscalmente vessati a un ristretto numero di anziani che godranno di un trattamento pensionistico assolutamente impossibile per le future generazioni”.

LA BOMBA DEMOGRAFICA IN ARRIVO

Secondo Cagnoli, “forse l’aspetto più preoccupante della situazione italiana è l’assenza di consapevolezza sulla reale portata del patto intergenerazionale di lungo termine che sembriamo colpevolmente ignorare. Le persone tra 50 e 60 anni che saranno beneficiarie nei prossimi 20 anni di welfare e trasferimenti per il loro mantenimento dopo essere usciti dal mondo del lavoro sono circa 10 milioni. Le persone tra 15 e 25 anni che entreranno nel mondo del lavoro sono 6 milioni circa. C’è un abisso e una vera e propria bomba demografica in arrivo”. Questa emergenza va affrontata perché “nei prossimi 20 anni il nostro Paese ‘perde’ circa 7,2 milioni di cittadini (cioè il 20% del totale) in età lavorativa (da 20 a 65 anni) con conseguenze catastrofiche sul prodotto interno lordo, sulla generazione di risorse fiscali per pagare le pensioni e della stabilità stessa del nostro stesso patto sociale”.



