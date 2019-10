RIFORMA PENSIONI/ Leonardi: Quota 100 con ricalcolo contributivo (ultime notizie)

RIFORMA PENSIONI, LE PAROLE DI LEONARDI

Marco Leonardi, dalle pagine del Foglio, riaccende il dibattito sull’opportunità di mantenere la riforma pensioni con Quota 100 fino alla sua naturale scadenza alla fine del 2021. Dal suo punto di vista per finanziare le diverse misure necessarie come il taglio del cuneo fiscale o l’assegno unico familiare occorre aumentare l’Iva o “riprendere la discussione con le parti sociali per costruire un sistema pensionistico più giusto fondato su due pilastri – rete di assistenza con Ape sociale per chi è disoccupato o lavoratore gravoso e flessibilità di uscita per tutti gli altri. Trovato un accordo, che dovrebbe partire dal 2021, si dovrebbe poter considerare subito superata quota 100”.

QUOTA 100 CON RICALCOLO CONTRIBUTIVO

L’ex consigliere di palazzo Chigi sa bene che “toccare quota 100 è impopolare, ma si dovrebbe riconoscere che quota 100 nel 2021 riguarderà un numero molto contenuto di persone (100/150 mila) ciascuna delle quali otterrebbe un beneficio pro capite di diverse decine di migliaia di euro (40/50 mila)”. Aumentare l’Iva, poi, sarebbe decisamente più impopolare. Per Leonardi si potrebbe pensare che Quota 100 resti in vigore, prevedendo però il ricalcolo contributivo della pensione dal 2021. L’economista ricorda che “una flessibilità di uscita a pagamento, esattamente come avviene in Germania, accompagnata con una rete di protezione dell’anticipo pensionistico sociale per disoccupati, disabili, caregivers e lavoratori gravosi che non raggiungono i requisiti della pensione sarebbe un’ottima soluzione per il lungo periodo”.

© RIPRODUZIONE RISERVATA