RIFORMA PENSIONI/ L’errore da evitare sugli interventi pro giovani (ultime notizie)

RIFORMA PENSIONI, L’ANALISI DI MASTRAPASQUA

Tra le ragioni dello sciopero generale convocato da Cgil e Uil c’è anche l’insoddisfazione per le misure di riforma delle pensioni inserite nella Legge di bilancio. Antonio Mastrapasqua, in un articolo su Libero, ricorda che in queste settimane si è tornati a parlare della pensione di garanzia per i giovani, chiesta dai sindacati e appoggiata anche da Pasquale Tridico. Sostegno quest’ultimo che, secondo l’ex Presidente dell’Inps, non certifica la bontà della proposta. La quale ha un obiettivo importante, ma su cui Mastrapasqua avanza un dubbio. “Siamo sicuri che si tratti di un obiettivo che si possa conseguire con l’ennesimo intervento sussidiario? E pagato dalla collettività. È l’ennesimo sintomo di ‘pensionite’, come direbbe Irene Tinagli”, per cui ogni problema del mondo del lavoro si risolve intervenendo sulla previdenza.

L’ERRORE DEI SINDACATI

Mastrapasqua si chiede quindi se “i giovani di oggi non sarebbero più tutelabili se si mettesse mano a una radicale riforma del lavoro, e a efficaci politiche attive?”. Più che una pensione di garanzia, “non sarebbe meglio per i giovani di oggi favorire l’occupazione, la crescita professionale e una remunerazione collegata alla produttività? No. Per il sindacato e i suoi supporter istituzionali bisogna stendere una rete di protezione a lunga scadenza”. “Possibile che il sindacato si preoccupi dei giovani come pensionati di domani e non come risorse attive da immettere nel mercato del lavoro di oggi?”, aggiunge l’ex Presidente dell’Inps, secondo cui “mettere mano alla pensione come sussidio dovrebbe essere solo un’eccezione”.

