RIFORMA PENSIONI/ L’errore di aumentare l’età pensionabile (ultime notizie)

Approfittando delle recenti dichiarazioni di Giuseppe Conte su Quota 100, Francesco Carraro, sul Fatto Quotidiano evidenzia come varare misure di riforma pensioni che spostino in avanti nel tempo l’età di “congedo dal lavoro fa risparmiare quattrini allo Stato, ed è altrettanto palese che il sistema contributivo riduce, se non addirittura dimezza, l’ammontare del reddito spettante a un ex lavoratore. E tuttavia, dobbiamo chiederci se sia ancora lecito considerare la faccenda anche da un’altra angolazione. E cioè quella del diritto di un essere umano di potersi godere in discrete condizioni di salute e con un dignitoso emolumento mensile, un ‘tempo’ finalmente e veramente libero. Almeno nella parabola conclusiva della propria esistenza”.

Proprio per queste ragioni, secondo l’avvocato e scrittore, occorre chiedersi: “A che vale la pensione conseguita quando non si è più, moralmente e fisicamente, in grado di trarne un autentico ‘beneficio’? Né per il corpo né per l’anima affaticati da decenni di un lavoro spesso usurante e quasi sempre alienante? Dunque, muoversi in una logica di ‘anticipo’, e non di procrastinazione, dell’età pensionabile non potrebbe considerarsi un obbiettivo più in linea con i diritti individuali e collettivi di costituzionale memoria? E pure con l’esigenza di liberare spazi alle giovani generazioni”. Dal suo punto di vista, quindi, “un modello che ci porta a lavorare sempre più tardi (e a essere licenziati sempre più presto e sempre più spesso) per poi mandarci in pensione in prossimità del funerale non può considerarsi ‘umano’. Anche se è, senza dubbio, conveniente”.



