RIFORMA PENSIONI/ L’idea di una battaglia del centrodestra (ultime notizie)

RIFORMA PENSIONI, IL CONVEGNO DEI SENIORES FI

Venerdì scorso i Seniores di Forza Italia hanno organizzato a Morciano di Romagna un convegno dal titolo “Giù le mani dalle pensioni. Giustizia per i pensionati”. Come riporta tribunapoliticaweb.sm, l’idea che è stata avanzata dai forzisti è quella di “rifondare l’Italia partendo dalle pensioni”, con l’idea “di impegnare tutto il centrodestra nella dura battaglia, affinché le pensioni da lavoro non vengano più aggredite come hanno fatto gli ultimi governi di centrosinistra e l’attuale governo in carica”. Durante il convegno è stato ricordato come la riforma pensioni con Quota 100 “non risolve affatto i problemi, rappresentando in realtà una misura di assistenzialismo puro che crea squilibri nel mondo del lavoro ed aumenta in modo spropositato i costi per lo Stato”.

L’ATTENZIONE ALLA RIVALUTAZIONE DEGLI ASSEGNI

L’attenzione dovrebbe quindi essere data alla piena rivalutazione delle pensioni e all’eliminazione dei tagli previsti con il contributo di solidarietà. Questo perché “i pensionati sono i nuovi poveri di cui nessuno parla ed a cui nessuno propone un aumento di pensione o anche solo un adeguamento ai costi della vita. Anzi per evitare che facciano sentire la loro voce, l’ultima provocazione di qualche politico è stata addirittura quella di togliere loro il voto. Occorre, quindi, porre al centro della politica la tutela degli anziani, considerato che una società che invecchia deve assolutamente valorizzare queste risorse”. Anche perché “le pensioni dei nonni sono anche un sostegno fondamentale per tante famiglie e servono pure a garantire lo sviluppo sociale e la crescita dei nipoti”.

© RIPRODUZIONE RISERVATA