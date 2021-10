RIFORMA PENSIONI/ L’importanza dei fondi di categoria (ultime notizie)

RIFORMA PENSIONI, LE PAROLE DI SILEONI

Ospite della trasmissione Mattino Cinque in onda su Canale 5, Lando Maria Sileoni ha detto che in tema di riforma pensioni “abbiamo tre punti fermi: il primo riguarda un intervento legislativo rispetto alla legge Fornero per inquadrare meglio il concetto di aspettativa di vita associato all’età pensionabile che va rivisto al ribasso. Le donne con i figli devono avere una corsia preferenziale. Quanto, poi, ai cosiddetti lavori usuranti, regolamentati e identificati da un decreto legislativo del 2011, devono avere sicuramente la precedenza. Tradotto vuol dire che oggi possono andare in pensione a 61 anni e 7 mesi con 35 anni minimo di contribuzione, criteri che a mio avviso vanno ridotti. Siamo d’accordo ad allargare la platea. Ma non voglio fare rivendicazioni per la mia categoria, quella dei bancari”.

RIFORMA PENSIONI/ Un risparmio per le imprese arriva dall'isopensione

L’IMPORTANZA DEI FONDI DI CATEGORIA

Secondo quanto riporta today.it, il segretario generale della Fabi ha evidenziato che “ogni categoria dovrebbe costruire uno strumento interno che funziona come un ammortizzatore sociale. Noi abbiamo il cosiddetto fondo esuberi, nato con accordo sindacale, ma interamente finanziato dalle banche, che ci ha permesso di prepensionare, solo su base volontaria, negli ultimi 10 anni oltre 70.000 lavoratori. Lo hanno anche le Poste, le Ferrovie, le banche di credito cooperativo, le assicurazioni, la riscossione. I chimici e i farmaceutici stanno costruendo qualcosa di simile. Molte categorie sono sprovviste. Inoltre, noi abbiamo il fondo per l’occupazione giovanile, finanziato interamente dai lavoratori bancari, dirigenti compresi, che ci ha permesso di assumere oltre 33.000 giovani under 35, garantendo al settore un importante ricambio generazionale”.

RIFORMA PENSIONI/ La carta in mano a Draghi per la Legge di bilancio

— — — —

Abbiamo bisogno del tuo contributo per continuare a fornirti una informazione di qualità e indipendente.

SOSTIENICI. DONA ORA CLICCANDO QUI

LEGGI ANCHE:

RIFORMA PENSIONI/ La proposta del Fondo Cometa per i giovani

© RIPRODUZIONE RISERVATA