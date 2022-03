RIFORMA PENSIONI/ L’importanza del modello Red Italia Inps (ultime notizie)

RIFORMA PENSIONI, LA SCADENZA PER IL MODELLO RED ITALIA 2021

Come ricorda un articolo di Avvenire, “chi riceve una pensione o un’altra prestazione collegata ai propri redditi ha l’obbligo di dichiararlo all’Inps con il cosiddetto ‘modello Red Italia 2021’ (redditi anno 2020). In genere sotto la lente dell’Istituto di previdenza ricadono la quattordicesima mensilità, la maggiorazione sociale, l’integrazione all’importo minimo ecc.

La denuncia dei redditi si riferisce a quelli personale e a quelli del coniuge che non sono stati comunicati all’Agenzia delle Entrate col 730 o Redditi, perché esenti, omessi ecc. e deve essere effettuata ogni anno entro il 28 febbraio. Considerando il ‘perdurante periodo di emergenza’ (msg 1083 dell’8 marzo), l’Inps ha prorogato questo termine a lunedì 21 marzo”.

RIFORMA PENSIONI, IL PROTOCOLLO INPS-REGIONE VENETO

Ad assistere i pensionati ci sono spessi i patronati e a questo proposito va segnalata la denuncia di Cgil, Cisl e Uil Molise circa il mancato finanziamento da parte della Regione “delle provvidenze in favore degli enti di patronati e di assistenza sociale”. I sindacati parlano di ennesima occasione persa dalla maggioranza regionale che si mostra lontana dai lavoratori e dai pensionati.

In Veneto, invece, è stato siglato un protocollo con l’Inps in materia di invalidità civile per i pazienti oncologici che consentirà di rendere più veloci le pratiche senza passare il vaglio di commissioni esterne. Si stima che saranno più di 30.000 i malati oncologici veneti che potranno quindi avere più celermente la pensione di invalidità. “Abbiamo sburocratizzato tutto, primo esempio in Italia”, ha detto il Presidente della Regione Veneto Zaia.

