RIFORMA PENSIONI/ L’importanza della cultura previdenziale (ultime notizie)

RIFORMA PENSIONI, LA CULTURA PREVIDENZIALE

Stefano Poeta, intervistato recentemente da Claudio Brachino per la rubrica “Primo Piano” dell’Agenzia Italpress in merito a una riforma delle pensioni, ha evidenziato che “la necessità degli enti di previdenza è parlare di cultura previdenziale e diffonderla”. Per il Presidente dell’Epap, l’ente di previdenza e assistenza pluricategoriale, diffondere la cultura previdenziale “significa far capire all’iscritto, al collega, che dal primo giorno deve pensare a versare in ente di previdenza nel proprio montante, nel proprio salvadanaio”, questo perché il sistema contributivo pieno determinerà future pensioni di importo più basso rispetto a quelle attuali. “Il problema è reale: rischiamo di partorire tra 30 anni una schiera di cittadini italiani che graveranno sulla spesa sociale del Paese”, ha aggiunto Poeta.

RIFORMA PENSIONI, LE PAROLE DI POETA

“Il nostro ente di previdenza si caratterizza per avere dentro quattro categorie professionali, i dottori agronomi e dottori forestali, i chimici e fisici, gli attuari e i geologi. Abbiamo quattro categorie, quindi quattro culture, quattro problematiche diverse, quattro approcci alla professione diversi”, ha evidenziato Poeta, secondo cui “ai giovani non va dato un contributo o assistenza ma opportunità”. Dal suo punto di vista, occorre “spostare l’asse: garantire il bisogno del professionista. ma anche stargli vicino durante la fase lavorativa, ad inizio attività. Quella è la scommessa, quella la vittoria di un ente di previdenza e di un’istituzione che deve guardare ai giovani. Su quello ci giochiamo la credibilità”. “Quando abbiamo cambiato lo statuto nel 2019 abbiamo inserito lo scopo di poter formare e accompagnare il giovane professionista durante l’attività lavorativa”, ha aggiunto.

