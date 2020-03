RIFORMA PENSIONI/ L’importanza dell’informazione per le donne (ultime notizie)

RIFORMA PENSIONI, IL GAP DI GENERE

Sono ben note le differenze esistenti negli importi tra le pensioni degli uomini e delle donne. Tanto che si è chiesto da più parti di intervenire con misure specifiche nell’ambito delle diverse misure di riforma pensioni approvate o ancora allo studio. Daniela Del Boca e Paola Profeta in un articolo su lavoce.info ricordano che una delle principali ragioni del gap pensionistico “risiede nei comportamenti nel mercato del lavoro. In Italia, in particolare, un numero inferiore di donne lavora. E quando lavorano lo fanno per un minor numero di anni nell’arco della vita e più spesso in part-time. Le differenze di genere sul mercato del lavoro si riflettono nelle pensioni: carriere più brevi e salari femminili più bassi di quelli maschili diventano pensioni più basse per le donne”. Il problema poi “è diventato particolarmente acuto con il metodo di calcolo contributivo dell’attuale sistema pensionistico italiano”.

L’IMPORTANZA DELL’INFORMAZIONE

Le autrici si sono quindi chieste se “l’informazione può rappresentare una politica importante – e poco costosa – per migliorare il gender gap pensionistico”. Uno studio da loro condotto in tal senso sembra confermare nei primi risultati l’importanza dell’informazione, che “ha ridotto la percezione delle intervistate di avere una pensione adeguata a mantenere lo stile di vita desiderato e ha aumentato l’interesse a ottenere maggiori notizie sulle pensioni future”. Un’indicazione che sembra confermare anche l’importanza del lavoro di informazione portato avanti da gruppo come il Comitato Opzione donna social su Facebook.

