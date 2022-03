RIFORMA PENSIONI/ L’incognita sull’importo del futuro assegno (ultime notizie)

RIFORMA PENSIONI, I FATTORI PER DETERMINARE L’IMPORTO DELL’ASSEGNO

Rispondendo a una domanda posta da un lettore del sito di Repubblica, la Fondazione Studi Consulenti del lavoro ricorda un tema importante in merito alla questioni di riforma delle pensioni. Infatti, di fronte al quesito relativo al futuro importo dell’assegno pensionistico, viene spiegato che “il valore della pensione è influenzato, nelle quote di metodo contributivo, dal valore della retribuzione imponibile e dai corrispondenti contributi accantonati nonché dalla rivalutazione dei contributi nel montante e, ancora, dall’andamento dei coefficienti di trasformazione, per cui è purtroppo impossibile determinarlo solo sulla base della anzianità anagrafica e contributiva”. In generale è quindi davvero molto difficile, quanto meno senza un estratto conto contributivo, poter effettuare simulazioni con limitati margini di errore.

L’AGGIORNAMENTO COVIP PER GLI ISC DEI FONDI PENSIONE

Sul sito di Ipsoa, invece, Giuseppe Rocco spiega che “la Covip ha pubblicato l’aggiornamento annuale dei valori degli indicatori sintetici di costo medi, massimi e minimi delle diverse tipologie di fondi pensione. Questi dati dovranno essere ora utilizzati dalle forme pensionistiche complementari per la predisposizione del grafico contenuto nella scheda dei costi della nota informativa. Il grafico illustra l’onerosità del fondo rispetto alle altre forme pensionistiche, confrontando l’ISC a dieci anni dei singoli comparti con gli ISC medi dei comparti della stessa categoria di investimento offerti dai fondi pensione negoziali, dai fondi pensione aperti e dai PIP, e l’ISC minimo e massimo riscontrato per il complesso di questi comparti”. Tutti dati utili per quanti hanno deciso di fare ricorso alla previdenza complementare.

