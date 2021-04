RIFORMA PENSIONI/ L’interesse di Draghi e Franco (ultime notizie)

RIFORMA PENSIONI, L’INTERESSE DI DRAGHI E FRANCO

Si è parlato non poco del riferimento a Quota 100 e alla riforma delle pensioni “scomparso” nel testo finale del Piano nazionale di ripresa e resilienza rispetto a una bozza circolata alla fine della scorsa settimana. Secondo Massimo Franchi, “le ricostruzioni di questi giorni sono fallaci: non è vero che quel passaggio era richiesto dalla Commissione europea semplicemente perché a Bruxelles sanno benissimo che Quota 100 scade e sono altrettanto contenti che dal 2022 torni l’austerità previdenziale della riforma Fornero. Se c’è qualcuno che aveva interesse a mettere nero su bianco nel Pnrr la fine di Quota 100 condita da qualche anticipo per ‘i lavori usuranti’ sono forse Draghi e il ministro Daniele Franco che così avrebbero messo le mani avanti nel confronto che da mesi chiedono al governo a gran voce Cgil, Cisl e Uil”.

IL SILENZIO DEL GOVERNO

Soprattutto perché, spiega l’economista in un articolo pubblicato dal Manifesto, i sindacati reclamano una riforma che dall’anno prossimo “introduca flessibilità in uscita a partire dai 62 anni di età e una pensione di garanzia contributiva decente per precari e giovani che hanno pagato e pagheranno disoccupazione, pandemia e buchi contributivi”. Franchi evidenzia tra l’altro che si parla di risparmi a proposito delle risorse stanziate per Quota 100 e non utilizzate quando in realtà sono “in buona parte già state utilizzate per altri capitoli di spesa o per ridurre il debito pubblico”. Ma quello che lo colpisce di più è “l’assordante silenzio” del Governo sul capitolo previdenziale: “Mario Draghi finora ha parlato di tutto tranne che di pensioni (dimostrando di essere in linea con la commissione Ue)”.

