RIFORMA PENSIONI/ L’intervento “ottimale” sull’età pensionabile (ultime notizie)

RIFORMA PENSIONI, IL PROBLEMA SOSTENIBILITÀ

In un articolo pubblicato sull’Huffington Post, Villy de Luca spiega che “con l’aspettativa di vita destinata a crescere radicalmente nei prossimi anni, l’assunto diffuso in quasi tutti i paesi Europei, per cui l’età pensionabile inizia intorno ai 65 anni, dovrà essere definitivamente superato”, anche perché “senza un cambio di direzione rischiamo di avviarci verso una società in cui gli anni passati in pensione sono uguali, se non superiori, agli anni spesi a lavorare, il che non è economicamente sostenibile nel lungo periodo. Non scordiamoci, infatti, che la spesa pensionistica conta circa il 16% del Pil italiano ed è finanziata per quasi un terzo dallo Stato, dato che i contributi versati dai lavoratori riescono a coprire solo il 70% delle pensioni erogate”.

LA PROPOSTA DI VILLY DE LUCA

Dal suo punto di vista si potrebbero anche aumentare i contributi previdenziali o diminuire l’importo degli assegni per mantenere la spesa sotto controllo, ma ciò porterebbe a ripercussioni negative o sul mercato del lavoro o sulle condizioni di vita dei pensionati. Per questo una riforma pensioni che alzi il requisito anagrafico sarebbe “la migliore delle opzioni realizzabili”. Per de Luca, “una riforma in questa direzione dovrebbe altresì essere accompagnata dall’introduzione di un sistema di ‘scala mobile’ che modifichi l’età pensionabile in base all’andamento dell’aspettativa di vita per garantire un aggiustamento in linea con l’evoluzione della società”. Dal suo punto di vista, “piccoli interventi oggi potrebbero avere un enorme impatto ed evitare il sorgere di crisi economiche e sociali, quando ormai potrebbe essere troppo tardi per intervenire”.



