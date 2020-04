RIFORMA PENSIONI/ Lo sblocco della previdenza integrativa (ultime notizie)

Pubblicità

RIFORMA PENSIONI, LO SBLOCCO DELLA COMPLEMENTARE

Si sta parlando molto in questi giorni delle misure che sarebbero necessarie per sostenere le imprese, i lavoratori e le partite Iva di fronte alla crisi determinata dal coronavirus. Misure che richiedono ingenti risorse. Per questo, sulle pagine del Sole 24 Ore, Andrea Dili e Fabrizio Patriarca propongono di “‘sbloccare’ la previdenza integrativa, un’accumulazione di risparmio la cui capitalizzazione complessiva ammonta oggi a circa 180 miliardi e che, è bene ricordarlo, ha proprio uno scopo previdenziale: per definizione, quindi, di tutela del lavoratore. L’intervento potrebbe essere declinato in due modalità: da un lato rendendo da subito utilizzabili le posizioni previdenziali individuali a garanzia dell’indebitamento; dall’altro, per alcune figure specifiche, consentendo la liquidazione diretta delle accumulazioni previdenziali e rimuovendo i limiti e le penalizzazioni previste, come già fatto nel 2016 in occasione del terremoto in Emilia Romagna”.

LA PROPOSTA PER AIUTARE L’ECONOMIA

Gli autori evidenziano che “nel caso di utilizzo a garanzia, questo si può inserire e integrare con altri interventi a sostegno in atto, anche a fondo perduto; mentre nel caso di liquidazione anticipata, il lavoratore invece che restituire un debito, potrebbe semplicemente reintegrare il proprio fondo, operazione per la quale si possono ipotizzare ulteriori incentivi”. Vedremo se questa proposta verrà in qualche modo accolta e se tornerà o meno utile per contribuire ad affrontare la situazione di emergenza.



