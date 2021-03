RIFORMA PENSIONI/ Lo sciopero contro Opzione donna (ultime notizie)

RIFORMA PENSIONI, LO SCIOPERO CONTRO OPZIONE DONNA

L’Usb Stellantis Melfi, come riporta basilicata24.it, ha deciso di proclamare uno sciopero di 24 ore che inizierà alle 6:00 dell’8 marzo. La scelta della data non è casuale, perché la ragione della mobilitazione è protestare contro Opzione donna, definita una truffa, e chiedere una misura di riforma pensioni che risponda alle esigenze delle italiane proprio in occasione della Festa della donna. L’Usb Stellantis Melfi spiega che Opzione donna, “sponsorizzata da Cgil Cisl e Uil e da molte associazioni femministe, è una vera e propria offesa all’intelligenza delle donne”. Questo per via della penalizzazione insita nel ricalcolo contributivo dell’assegno pensionistico che si andrà a incassare, “una somma all’incirca di 9.000 euro all’anno, totalmente spropositata rispetto agli anni di abbuono”.

LA RICHIESTA DELL’USB STELLANTIS MELFI

Secondo il sindacato di base, Opzione donna è “soltanto un esempio, un’ulteriore dimostrazione del fatto che sempre più spesso chi decide al posto delle donne, chi parla o si proclama al loro fianco, in realtà è al servizio del sistema capitalistico, da sempre sfruttatore del lavoro femminile e delle donne in generale”. Per questo l’Usb Stellantis Melfi chiede che venga varata una misura di riforma pensioni “che permetta alle lavoratrici di andare in pensione molto prima dei 35 anni lavorativi, garantendo loro una pensione pari all’interna somma dell’ultimo salario percepito”. Un’istanza che non sembra facile da poter accogliere per il Governo, che può tuttavia certamente prendere qualche provvedimento per rendere più agevole l’accesso alla pensione per le donne.



