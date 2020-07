RIFORMA PENSIONI/ Lo strumento proposto dalla Cgil cofinanziato da Stato e imprese

RIFORMA PENSIONI, LE PAROLE DI GHISELLI

Stando a quanto ha dichiarato recentemente Nunzia Catalfo, il confronto tra Governo e sindacati sulla riforma pensioni dovrebbe riprendere, anche se non è ancora chiaro quando. Roberto Ghiselli ritiene importante “il riferimento che il ministro ha fatto alla flessibilità in uscita e al tema dei giovani, nonché all’attivazione delle due commissioni sulla speranza di vita in rapporto ai diversi lavori e sulla separazione previdenza/assistenza. Sono temi che vanno nella direzione da noi indicata, purché abbiamo l’obiettivo di una riforma organica della previdenza, con la quale riconoscere anche il lavoro di cura e delle donne”. Il Segretario confederale della Cgil, intervistato da pensionipertutti.it, conferma “la richiesta di adottare delle misure urgenti, già in questa fase”.

LA PROPOSTA DELLA CGIL

In particolare, Ghiselli spiega che “la leva previdenziale può essere usata per gestire il problema delle crisi aziendali e dell’occupazionale in genere, considerando che questa recessione determinerà dei licenziamenti e la difficoltà di trovare lavoro per chi è già disoccupato, come gli esodati. Per questa ragione, e per favorire l’inserimento lavorativo dei giovani, abbiamo lanciato l’idea di un nuovo strumento che accompagni le persone dal lavoro alla pensione, cofinanziato dallo Stato e dalle imprese, che sia accessibile a tutte le tipologie aziendali, a prescindere dalle dimensioni e dai settori di attività. E anche in questo caso il richiamo del ministro ai contratti di espansione può essere interessante, se vi fosse l’intenzione di estendere e rendere più fruibile questo strumento”.



