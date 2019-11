RIFORMA PENSIONI/ M5s difende le scelte della manovra (ultime notizie)

RIFORMA PENSIONI, M5S DIFENDE LA MANOVRA

Il Movimento 5 Stelle difende le misure di riforma pensioni introdotte nella manovra. In un post pubblicato sul Blog delle Stelle viene infatti ricordato che è stata sventata “la minaccia di chi voleva (e vuole ancora) eliminare Quota 100 e lasciando intatto il Reddito di Cittadinanza. Anche Opzione Donna e l’Ape sociale non sono in discussione”. I pentastellati si dicono in particolare orgogliosi di aver mantenuto senza modifiche Quota 100 in modo che “i lavoratori prossimi alla pensione continueranno ad avere questa possibilità di pensionamento senza preoccuparsi di cambiamenti nelle finestre di accesso. Per noi è davvero un’ottima notizia anche perché ci consentirà di valutare l’efficacia di questa misura che ha già permesso a quasi 185.000 persone di andare in pensione, dopo averla vista sfumare per anni”.

LA PROROGA DI APE SOCIAL E OPZIONE DONNA

Dal loro punto di vista è poi importante la conferma dell’Ape social, in modo che “chi ha compiuto almeno 63 anni di età e ha versato contributi per 30 anni potrà andare in pensione con l’anticipo pensionistico. Una proroga di un anno che consentirà a tante persone che sono rimaste bloccate a causa della riforma Fornero di ritirarsi dal lavoro se lo desiderano. Sulla stessa scia anche la proroga di Opzione donna. Lavoratrici che hanno lavorato per 35 anni e che al 31 dicembre 2019 hanno compiuto 58 anni (se sono dipendenti) o 59 anni (se autonome) potranno andare in pensione. Una possibilità fondamentale per la componente femminile della nostra forza lavoro che in media ancora oggi trova più tardi un impiego rispetto ai colleghi uomini a causa di un gap di genere che vogliamo e dobbiamo colmare”.

