RIFORMA PENSIONI/ M5s difende Quota 100 da Italia Viva (ultime notizie)

RIFORMA PENSIONI, LE PAROLE DI BOSCHI

Maria Elena Boschi, come riporta alanews.it, durante uno dei tavoli di lavoro della Leopolda, ha ricordato cos’era stato fatto in tema di riforma pensioni nella precedente legislatura: “Abbiamo cercato da un lato di introdurre la quattordicesima mensilità per le pensioni più basse. E poi il tema dell’Ape social, cioè di dire chi ha fatto lavori usuranti, magari precoci di andare in pensione prima. È ovvio che fare l’avvocato non ha lo stesso tipo di impegno fisico di chi sta alla catena di montaggio o di altre professioni. Allo stesso tempo avevamo previsto una norma per cui per esempio le donne con figli venga considerato ai fini della pensione perché c’è un periodo in cui stanno in maternità che va compensato se lo consideriamo un valore per tutti”. Il Movimento 5 Stelle intanto fa quadrato su Quota 100.

M5S DIFENDE QUOTA 100

In un post sul blog delle Stelle si legge infatti: “Qualcuno oggi continua a sperare nell’abolizione di Quota 100. Presentassero pure emendamenti, tanto i voti in parlamento non ci sono”, chiaro riferimento all’intenzione di Italia Viva di presentare un emendamento per cancellare Quota 100. Cesare Damiano, invece, plaude a Giuseppe Conte che ha detto di considerare Quota 100 un pilastro della manovra. “Condividiamo totalmente il fatto che questa misura non vada toccata, al di là dei suoi limiti che abbiamo evidenziato in varie occasioni, perché non possiamo di nuovo tradire il patto previdenziale stipulato dallo Stato con i cittadini. Lo abbiamo già fatto, con gravi conseguenze sociali, al tempo del Governo Monti”, ha detto l’ex ministro del Lavoro.

