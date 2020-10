RIFORMA PENSIONI/ Martone: aumentare l’età pensionabile (ultime notizie)

RIFORMA PENSIONI, LE PAROLE DI MARTONE

Anche Michel Martone interviene nel dibattito relativo alla misura di riforma pensioni che dovrà seguire a Quota 100, che andrà in scadenza a fine 2021 e che il Governo ha già detto di non voler prorogare. “Il problema è radicale e drammatico e per giunta non lo si è affrontato per tempo. Ora c’è un problema di risorse, o si deroga alla legge Fornero o si fa la riforma delle pensioni. Onestamente vista la difficoltà del momento e le poche risorse vedo difficile una riforma del sistema previdenziale”, spiega l’ex viceministro del Lavoro in un’intervista a formiche.net. Dal suo punto di vista, “se riforma deve essere, occorre non abbassare l’età come ha fatto Quota 100, che ha dato vantaggi a quei pochi che avevano i requisiti, semmai occorre intervenire sui lavori usuranti e sì, aumentare l’età pensionabile”.

INVARIATA L’ETÀ PENSIONABILE FINO AL 2023

E a proposito di età pensionabile, Angela Schirò, deputata del Pd eletta all’estero, ricorda che fino al 2022 il requisito anagrafico per accedere alla pensione di vecchiaia resterà fermo a 67 anni. “Come è noto da alcuni anni l’accesso alla pensione di vecchiaia è legato al sistema c.d. ‘speranza di vita’. Se aumenta la speranza di vita aumenta anche l’età pensionabile di vecchiaia. Per i prossimi tre anni tuttavia l’Istat ha stimato che la vita media degli italiani non aumenterà e quindi il requisito anagrafico per la pensione di vecchiaia rimarrà bloccato fino al 2023 quando probabilmente saranno richiesti 67 anni e tre mesi di età. Giova ricordare che il requisito anagrafico di 67 anni vale sia per gli uomini che per le donne, in quanto l’età pensionabile per la vecchiaia è stata parificata dal 2018”, aggiunge Schirò.



