Riforma pensioni medici/ Giorgetti appoggia la misura: “scontro” coi sindacati (16 novembre 2023)

La riforma pensioni medici – stando alle ultime novità – sono decisamente desolanti. Sul tema stanno intervenendo diversi personaggi politici, tra cui anche Giancarlo Giorgetti, nonché Ministro dell’economia e delle finanze dell’Italia, che però sembra essere sulla “difensiva”.

Il Ministro dell’economia e della finanza, sembrerebbe appoggiare la misura attualmente presa per gli assegni previdenziali dei medici (almeno quelli previsti dal 2024 in poi). Secondo Giorgetti la manovra avrebbe una spiegazione sensata e razionale, tanto da sancire – sempre a suo dire – la giusta “equità“.

SPY FINANZA/ Le grane che guastano l'inverno di Italia e Ue

Riforma pensioni medici nel 2024: l’Italia è “frenata”, ma non per Giorgetti

La riforma pensioni dei medici dal 2024 in poi, secondo i sindacati italiani è una manovra che non dovrebbe sussistere, in quanto genererebbe un rischio di fuga generale dall’Italia.

La sanità italiana quindi, si ritroverebbe a perdere figure assolutamente importanti, causando ulteriori problemi rispetto a quelli già esistenti.

Evasione fiscale Italia 2023/ Buco da 12 mld da recuperare: che si fa? (16 novembre 2023)

Per Giorgetti però, la misura troverebbe spazio in una logica più che razionale, e sempre secondo la sua tesi, anche molto sensata:

“Questa misura costituisce la manutenzione di una normativa alla quale non si è provveduto in sede di attuazione amministrativa e della quale, nel corso del tempo, era stata evidenziata da più parti la criticità, poiché accentuava un trattamento disomogeneo tra dipendenti solo sulla base della gestione previdenziale di riferimento”.

La parola chiave per il Ministro dell’Economia e delle Finanze è soltanto una: “la risoluzione alla disomogeneità“. Le sue parole sono state annunciate pubblicamente presso le Commissioni di bilancio di Senato e Camera.

Giorgetti: “Manovra condizionata dalla Bce”/ “Fondi a sanità, priorità è taglio liste d’attesa”

Nonostante le sue convinzioni sull’adeguamento di questa misura, Giorgetti fa sapere che questa scelta doveva essere presa per poter creare una certa linearità e differenza tra le tipologie di dipendenti (soprattutto nei confronti dei medici e della loro valenza nel sistema della sanità italiana).

Ci auguriamo che le decisioni possano essere prese affinché si possa decretare uno stop alla nuova riforma delle pensioni per i medici dal 2024 in poi.











© RIPRODUZIONE RISERVATA