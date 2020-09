RIFORMA PENSIONI/ Meloni torna sugli assegni di invalidità (ultime notizie)

RIFORMA PENSIONI, LE PAROLE DI MELONI

Durante il tour elettorale in Toscana, Giorgia Meloni è stata anche a Viareggio dove, come riporta noitv.it, ha detto: “Vogliamo convincere i tanti cittadini toscani che anche in buona fede hanno continuato a votare la sinistra, convinti che fossero dalla parte dei deboli, e invece si sono ritrovati con una sinistra schierata con i grandi poteri e noi dall’altra parte che facevamo battaglie per raddoppiare le pensioni di invalidità”. La leader di Fratelli d’Italia torna quindi su un punto di attrito con l’esecutivo, visto che il recente aumento degli assegni di invalidità, varato con il Decreto agosto, è a suo modo di vedere da attribuire alla battaglia portata avanti dal suo partito e non a una misura voluta realmente dal Governo, che ha invece dovuto fare i conti con la sentenza della Corte Costituzionale in materia.

IL DIVIETO DI CUMULO

Rispondendo a un quesito posto da un lettore di orizzontescuola.it, intanto, Patrizia Del Pidio ricorda che “con l’esclusione della quota 100 e della quota 41 che pongono il divieto di cumulo tra redditi da pensione e redditi da lavoro (fino al raggiungimento dei requisiti di accesso alla pensione secondo quanto previsto dalla legge Fornero), per chi ha avuto accesso alla quiescenza con altre misure previdenziali è consentito tornare a lavorare dopo la decorrenza del trattamento. In alcuni casi, e si parla delle pensioni contributive, è vietato cumulare oltre un certo limite”. Indicazioni di cui tener conto nel momento in cui si valuta di accedere alla pensione e si sa che si potrebbero avere occasioni di lavoro successive.



