Riforma pensioni militari/ Nessun cambiamento per due anni, le attuali condizioni

Riforma pensioni militari: circolare Inps, cedolini e età pensionabile invariati

La riforma sulle pensioni militari del 2023 potrebbe restare invariata fino all’anno 2024. Una novità che renderebbe sempre più “poco appetibile” la forma contributiva prevista per le forze armate e per l’ordine di polizia.

L’ultima circolare dell’INPS però, sembrerebbe esser piuttosto chiara: per via della pandemia da Covid-19 e per la situazione economica italiana, per i prossimi due anni l’età pensionabile e i cedolini pensionistici dovrebbero rimanere invariati.

Diverse volte si era parlato di dover cambiare la forma previdenziale delle Forze Armate, ma in nessuna occasione è stata affermata tale supposizione. Vedremo di seguito, le regole previste fino alla fine del 2024 per la pensione da stinare a militari, carabinieri, poliziotti ed infine vigili del fuoco.

Riforma pensioni militari: importi ed età pensionabile

La riforma per le pensioni militari non dovrebbe subire cambiamenti fino al 31 dicembre del 2024. Dunque le regole che si susseguirebbero fino a quel momento, sono le stesse riportate nella circolare INPS 62/2018.

Le Forze dell’Ordine infatti, non possono accedere alla Riforma Fornero del 2011, la stessa che ha incluso nel suo documento la “pensione anticipata” e la “pensione di vecchiaia“. Entrambi gli aspetti vengono esclusi per il personale addetto a:

Forze Armate (Esercito, Marina e Aeronautica);

Arma dei Carabinieri;

Corpo della Guardia di Finanza;

Forze di Polizia d’ordinamento civile (Polizia di Stato e Penitenziaria);

Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco.

Riforma pensioni: pensioni di vecchiaia per le Forze Armate

Per le forze Armate (truppa, maresciallo, sergente, ufficiale, colonnello, generale di brigata), guardia di Finanza (truppa, maresciallo, sergente, ufficiale, colonnello), Polizia di Stato e Penitenziaria (agente, ispettore, sovrintendente, commissario, vice questore aggiunto, primo dirigente) e

Vigili del Fuoco (vigile e caporeparto), l’età minima pensionabile è di 60 anni.

61 Anni d’età pensionabile per le Forze Armate (generale di divisione), mentre si passa ad almeno 63 anni per le Forze Armate (generale di corpo d’armata), Guardia di finanza (generale di brigata), Polizia di Stato e Penitenziaria come dirigente superiore.

Infine Guardia di Finanza (generale di divisione e generale di corpo d’armata), Polizia di Stato e Penitenziaria (dirigente generale) e Vigili del Fuoco (direttore, primo dirigente, dirigente superiore e dirigente generale), andrebbero in pensione a 65 anni.

È altresì obbligatorio, aver versato un minimo di vent’anni di contributi.

Riforma pensioni, pensioni di vecchiaia anticipata per Polizia e Forze Armate: come funziona

Nonostante la riforma sulle pensioni militari non varierà fino al 2024, sia Polizia che Forze Armate per poter entrare in pensione anticipata, dovranno adeguarsi all’ultima normativa di legge, che risale all’1° gennaio del 2019.

Nello specifico, i requisiti per potervi accedere sono i seguenti:

Aver versato 41 anni di contributi, a prescindere dall’età anagrafica; 58 Anni d’età anagrafica e aver maturato minimo 35 anni di contributi; 54 Anni di età anagrafica se entro il 31 dicembre dell’anno 2011 è stata raggiunta la massima anzianità contributiva, che corrisponde all’aliquota 80%.

Tali disposizione dovrebbero restare in vigore fino al 31 dicembre del 2014, a meno che nel corso del tempo non si presentino nuove circolari INPS.mil

